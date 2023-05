Inghilterra, fuori dai convocati Abraham, Smalling e Tomori

Diramata la lista dei convocati dell’Inghilterra di Gareth Southgate in vista delle sfide di qualificazione ad Euro2024. La nazionale britannica affronterà Malta e Macedonia del Nord. Ancora una volta fuori dai 25 scelti dal tecnico inglese Tammy Abraham, Chris Smalling e Fikayo Tomori. I due calciatori giallorossi sono da tempo fuori dal radar di Southgate che non ha mai visto bene il nove della Roma all’interno dei suoi schemi di gioco e ha praticamente chiuso l’esperienza in Nazionale di Smalling. Tomori, dopo la positiva scorsa stagione, è sembrato leggermente in calo con il Milan e non è riuscito a meritarsi un posto nella selezione dei tre leoni. L’unico calciatore convocato da Southgate a non calcare i campi della Premier League è l’asso del Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Foto: Twitter Nazionale inglese