Inghilterra-Francia, le formazioni ufficiali

Alle 20 scenderanno in campo Francia e Inghilterra per l’ultimo quarto di finale di questa di questa edizione della Coppa del Mondo in Qatar. Di seguito le scelte iniziali dei due commissari tecnici.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Thcouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Foto: Qatar Logo