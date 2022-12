Inghilterra-Francia, il siluro di Tchouameni regala il vantaggio ai Blues: 1-0 all’intervallo

Termina con i Blues in vantaggio il primo tempo di Inghilterra-Francia. La Nazionale allenata dal ct Deschamps passa in vantaggio al 17′ con Aurélien Tchouameni: gran tiro dalla distanza del centrocampista transalpino al termine di una bella azione corale, destro rasoterra che sorprende Pickford. Immediata la reazione degli inglesi, ma Lloris è bravo a chiudere lo specchio della porta a Kane. La Francia prova a gestire, l’Inghilterra difende con ordine e prova a colpire. Ma si va all’intervallo con il vantaggio della Francia per 1-0.

Foto: Instagram Francia