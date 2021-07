Inghilterra favorita per la finale. Ma occhio alla Danimarca che sa come si vince a Wembley

Inghilterra e Danimarca si sfidano questa sera a Wembley per un posto in finale degli Europei 2020 contro l’Italia. I britannici arrivano da 5 gare senza subire gol nel torneo, con 4 vittorie e un pareggio. La Danimarca invece dopo due sconfitte iniziali e la vicenda Eriksen, hanno quadrato il cerchio, battendo Galles e Repubblica Ceca per arrivare in semifinale.

I favori dei pronostici sono chiaramente in favore degli inglesi, padroni di casa inoltre. Ma attenzione alle sorprese e alla Danimarca, che nella sua storia sa come si vince a Wembley.

I danesi infatti hanno vinto già 3 volte in casa inglese e per ben 2 volte a Wembley. Nell’ottobre 2020, nell’ultimo precedente, infatti, in Nations League, la Danimarca vinse 1-0 a Wembley grazie ad un calcio di rigore del grande assente di questa sera, ovvero Christian Eriksen.

La vittoria di ottobre 2020 è stata la terza per la Danimarca in casa dell’Inghilterra, nonché la seconda Wembley. A settembre 1983, i danesi si erano imposti 1-0 grazie a un rigore trasformato da Allan Simonsen: il risultato è stato decisivo, perché i danesi hanno poi raggiunto il Campionato Europeo UEFA 1984 proprio a spese degli inglesi. La terza vittoria invece in amichevole nel 2003 ad Old Trafford. Non capita a tante squadre di avere due vittorie nel palmares a Wembley.

L’unico confronto tra le due squadre alla fase finale di un Europeo risale al 1992, con uno 0-0 a Malmö alla prima giornata. Fu l’edizione in cui la Danimarca vinse poi la competizione contro la Germania in finale, conquistando il suo finora unico titolo internazionale.

Nei precedenti generali, l’Inghilterra è comunque in vantaggio: su 21 gare disputate, 12 successi inglesi, 4 danesi e 5 pareggi.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020