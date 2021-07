Inghilterra-Danimarca finisce 1-1. Verrà decisa ai supplementari l’avversaria dell’Italia in finale

A Wembley si affrontano Inghilterra e Danimarca per raggiungere l’Italia nella finalissima di Euro 2020.

Fase di studio nei minuti iniziali, il primo squillo è di Damsgaard al 23′, bella conclusione a giro dal limite sinistro dell’area per il sampdoriano. Il numero 14 porta la Danimarca avanti alla mezz’ora, inventandosi un calcio di punizione pazzesco, Pickford non ci arriva ed è 1-0 per la squadra di Hjulmand a Wembley!

Puntuale la reazione dei padroni di casa, prima Sterling si fa parare da Schmeichel da due passi, poi un’occasione simile sessanta secondi più tardi porta al pareggio: al 40′ Saka affonda sulla destra e mette in mezzo un gran pallone rasoterra, uno sfortunato Kjaer insacca nella sua porta nel tentativo di anticipare Sterling, è 1-1!

Si va al riposo in parità a Wembley, 1-1 tra Inghilterra e Danimarca.

La prima chance della ripresa è un colpo di testa di Maguire, Schmeichel si oppone con un ottimo intervento.

I ritmi nel secondo tempo sono molto alti, ma le occasioni poche: al 74′ c’è un tocco in area su Kane, ma viene fischiato un fallo precedente su Poulsen. Arriva la conferma dal VAR e niente rigore. Brividi nel finale con il forcing inglese, Maguire di testa, poi Kane murato da Kjaer al 97′. Si deciderà ai tempi supplementari la seconda finalista di Euro 2020. Foto: Twitter Euro 2020