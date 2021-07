Inghilterra-Danimarca è 1-1 all’intervallo: Damsgaard e poi autogol di Kjaer

A Wembley si affrontano Inghilterra e Danimarca per raggiungere l’Italia nella finalissima di Euro 2020.

Fase di studio nei minuti iniziali, il primo squillo è di Damsgaard al 23′, bella conclusione a giro dal limite sinistro dell’area per il sampdoriano. Il numero 14 porta la Danimarca avanti alla mezz’ora, inventandosi un calcio di punizione pazzesco, Pickford non ci arriva ed è 1-0 per la squadra di Hjulmand a Wembley!

Puntuale la reazione dei padroni di casa, prima Sterling si fa parare da Schmeichel da due passi, poi un’occasione simile sessanta secondi più tardi porta al pareggio: al 40′ Saka affonda sulla destra e mette in mezzo un gran pallone rasoterra, uno sfortunato Kjaer insacca nella sua porta nel tentativo di anticipare Sterling, è 1-1!

Si va al riposo in parità a Wembley, 1-1 tra Inghilterra e Danimarca.

Foto: Twitter Danimarca