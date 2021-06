La Federazione inglese ha annunciato un cambio nei 26. La Uefa concede alle squadre dell’Europeo di cambiare i portieri in qualsiasi momento e l’Inghilterra ha sostituito il terzo portiere Dean Henderson, che ha dovuto dare forfait per un infortunio all’anca, con Aaron Ramsdale dello Sheffield United.

Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! 👋

— England (@England) June 15, 2021