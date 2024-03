Inghilterra al fianco dei malati di Alzheimer: niente nomi dietro alle maglie nel secondo tempo col Belgio

L’Inghilterra di Gareth Southgate giocherà contro il Belgio per la seconda amichevole della sosta Nazionali. I Tre Leoni hanno perso nella prima contro il Brasile a causa di un gol di Endrick, ma hanno messo in atto una bella iniziativa per la partita di oggi martedì 26 marzo. Nella nota diffusa dalla FA, viene illustrata la natura della scelta di rimuovere i cognomi dalle spalle dei giocatori di Southgate: “Vogliamo far riflettere le persone su tutti coloro che affetti da demenza possono dimenticare i loro ricordi più preziosi. Tra questi può esserci anche il nome dei propri calciatori preferiti. Una persona su tre è affetta da demenza in Inghilterra e in Galles senza che ci sia stata una diagnosi. Questo perché troppe persone credono ancora che sia un normale segnale dell’invecchiamento”.

Foto: Twitter Inghilterra