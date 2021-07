Inghilterra, insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka. Johnson tuona: “Vergognoso”

Uno spiacevole episodio legato alle discriminazioni razziali si è verificato in Inghilterra successivamente alla partita persa dei britannici contro l’Italia. Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira via social per aver aver sbagliato i rigori che hanno condannato gli inglesi alla sconfitta. Ovviamente, è stata unanime la condanna di tale tipo di violenza da parte delle istituzioni. In merito, si è espresso anche il primo ministro inglese, Boris Johnson:

“Questa squadra merita di essere lodata e non di subire abusi razzisti sui social media. I responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi”.

Boris Johnson su Twitter: “This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media. Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.” / Twitter

Foto: Twitter Boris Johnson