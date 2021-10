Inghilterra, Abraham entra al 76′ e non termina la partita per un problema muscolare

Momenti di tensione in casa Roma. Tammy Abraham, entrato al 76esimo a Wembley durante Inghilterra-Ungheria non è riuscito a terminare la gara per un infortunio muscolare, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Foto: Twitter Roma