Infortunio Zaniolo, legamento crociato rotto: domani l’operazione

Nella partita di Nations League vinta dall’Italia per 1-0 contro l’Olanda, la brutta notizia è stata senz’altro l’infortunio al ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, alle ore 9:00, è arrivato a Villa Stuart per svolgere tutti gli esami del caso per verificare l’entità dell’infortunio. E il verdetto è negativo: rottura del legamento crociato del ginocchio. Domani stesso il calciatore si sottoporrà all’operazione.

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Foto: Instagram personale Zaniolo