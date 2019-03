Infortunio a Vinicius: il report del Real Madrid

Come se non bastasse la stagione fallimentare, arrivano brutte notizia anche dall’infermeria del Real Madrid. Questo il tweet sulle condizioni dell’attaccante brasiliano Vinicius, infortunatosi ieri sera in Champions contro l’Ajax. “A seguito degli esami effettuati oggi dai Servizi Medici del Real Madrid, Vinicius Jr. ha riportato una rottura dei legamenti della articolazione tibioperonea della gamba destra. Siamo in attesa di evoluzioni”.

Foto: sport360.com