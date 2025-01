Infortunio Tavares: in dubbio per Cagliari

L’ansia per il verdetto finale sull’infortunio di Nuno Tavares sale. Il terzino della Lazio, infatti, nel match contro la Real Sociedad ha accusato un problema all’adduttore sinistro. Oggi il calciatore biancoceleste si sottoporrà agli esami strumentali, ma una prima diagnosi sembrerebbe escludere un lungo stop. Certo è che, al di là di tutto, il portoghese dovrà rimanere ai box almeno per una decina di giorni. Una tegola non da poco, dunque, per Baroni che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave. Il classe 2000, infatti, salterà la sfida di campionato contro la Fiorentina, il match di Europa League contro il Braga di giovedì e, con tutta probabilità, anche la partita contro il Cagliari. Per quest’ultima gara, al netto di quello che sarà l’esito degli esami strumentali, rimane la speranza dei tifosi della compagine capitolina di rivederlo in campo.

FOTO: Instagram Tavares