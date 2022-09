Infortunio per Sadiq della Real Sociedad. Rottura del crociato per l’ex Roma e Torino

Umar Sadiq, infortunatosi gravemente nel corso della sfida giocata ieri contro il Getafe, ha praticamente concluso la sua stagione. L’attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, come ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’ex Roma e Torino questa mattina. Sadiq era arrivato appena 10 giorni fa, chiamato per sostituire Alexander Isak. Ora dovrà operarsi: tornerà in campo solamente nel 2023.

Foto: Twitter Torino