L’Inghilterra del ct Gareth Southgate dovrà rinunciare a Reece James. Il laterale destro non è a disposizione del selezionatore per la seconda sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024, i Tre Leoni dovranno affrontare l’Ucraina in seguito alla vittoria ottenuta contro l’Italia al Maradona. Il calciatore del Chelsea ha rimediato un infortunio al bicipite femorale.

Foto: Instagram ufficiale Reece James