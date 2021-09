Infortunio per Messi, l’argentino non ci sarà contro il Metz: il report del PSG

Problema fisico per Lionel Messi, l’argentino – come riportato dal sito ufficiale del PSG – non sarà disponibile per la trasferta di Metz. Il numero 30 parigino ha ricevuto una botta al ginocchio sinistro, ha fatto stamattina una risonanza magnetica che conferma i segni della contusione. Tra 48 ore ci sarà un nuovo controllo. Pochettino oltre a Messi dovrà far a meno anche di Verratti, Sergio Ramos.

Foto: Twitter PSG