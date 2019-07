Infortunio per Lazaro, il comunicato dell’Inter: “risentimento muscolare alla coscia destra”

Problema muscolare per Valentino Lazaro, che durante gli allenamenti dell’Inter a Singapore per l’International Champions Cup è stato costretto a fermarsi precauzionalmente a causa di un infortunio. Nulla di grave, stando a quanto riporta il comunicato emesso dalla società nerazzurra: “Accertamenti clinico-strumentali per Valentino Lazaro questa mattina a Singapore. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni di Lazaro saranno valutate nei prossimi giorni”.

Foto Sito Ufficiale Inter