Infortunio per Insigne, rinviato l’esordio con il Toronto

Non inizia nei migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto. L’esterno offensivo della Nazionale ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Intervenuto ai microfoni della conferenza stampa, il tecnico Bob Bradley ha annunciato il forfait dell’ex Napoli: “In campo non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Credo che una data realistica sia il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente“. Quindi, Insigne non sarà a disposizione per le prossime due gare contro Chicago Fire e Montreal Impact.

Foto: Twitter Toronto