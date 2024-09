Infortunio per Aurelio dello Spezia: lesione di basso grado del bicipite femorale

Problemi sulla corsia sinistra per lo Spezia: dopo l’infortunio di Salvatore Elia durante la partita contro il Cosenza, anche Giuseppe Aurelio si ferma. Il giovane giocatore, uscito nel primo tempo della sfida contro la Cremonese, ha riportato una lesione al bicipite femorale e salterà sicuramente la partita contro la Carrarese. Come riportato dal club ligure, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della gamba destra e Aurelio ha già iniziato il percorso di recupero. Questo rappresenta un problema per il tecnico Luca D’Angelo, che però può contare sul ritorno a tempo pieno di Arkadiusz Reca. Contro i lombardi, Reca è rimasto in campo per oltre un’ora, mostrando buone condizioni.