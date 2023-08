Infortunio Osimhen, il comunicato del Napoli

Victor Osimhen ha lasciato anzitempo l’allenamento mattutino del Napoli in quel di Castel di Sangro a causa di un infortunio. Lo rende noto il club partenopeo tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Osimhen ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra”. Nel comunicato c’è scritto anche che “Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato e che Anguissa ha svolto terapie”.

Foto: Twitter Napoli