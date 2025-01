Infortunio Orsolini: l’esito degli esami

Non arrivano buone notizie in casa Bologna in merito alle condizioni fisiche di Orsolini. Riccardo, infatti, durante il match di Champions League contro il Borussia Dortmund ha accusato un infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo. Oggi si sono svolti gli esami strumentali e a comunicare l’esito è stato il club tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Questo quanto riportato: “Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tempi di recupero previsti 3-4 settimane circa”. Vincenzo Italiano, dunque, dovrà fare a meno del suo calciatore più qualitativo per diverse partite. I rossoblù, infatti, avranno un calendario fitto di impegni dove se la dovranno vedere con Empoli, Sporting Lisbona, Como, Atalanta e Lecce.

FOTO: Instagram Bologna