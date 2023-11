Infortunio Neymar, l’Al-Hilal vuole sospendere il contratto del brasiliano: arriverà un terzino straniero

Neymar è l’argomento di discussione principale in casa Al-Hilal. Il media saudita arriyadiyah rivela che il club saudita avrebbe preso una decisione molto importante riguardo al brasiliano: la volontà è quella di sospendere temporaneamente il tesseramento dell’ex PSG con la prima squadra. La decisione entrerà in vigore quest’inverno. Un terzino sinistro, che verrà ingaggiato a gennaio, lo sostituirà nella lista della squadra saudita, poiché c’è una quota di giocatori stranieri da rispettare per squadra e Neymar sta quindi prendendo posto nonostante sia infortunato. Jorge Jesus e i suoi dirigenti hanno concordato insieme questa scelta.

Foto: Instagram Al Hilal