Infortunio Lukaku: l’Inter vuole essere prudente. Domani si valuterà la sua presenza contro la Samp

Romelu Lukaku si è fermato nella gara contro il Crotone, dopo 75′ ha chiesto il cambio senza provare in alcun modo a forzare e la sua prudenza fa ben sperare al club nerazzurro, una contrattura al quadricipite della coscia destra richiede pazienza.

Il belga è troppo importante per l’Inter e questo mese di gennaio è ricco di impegni ravvicinati.

Oggi l’attaccante farà solo le terapie di rito, niente seduta di scarico. Domani è previsto un nuovo controllo per valutare la sua partenza per Genova, mercoledì c’è Sampdoria-Inter e sicuramente Lukaku non sarà schierato dal primo minuto.

Occorre molta attenzione e pazienza, domenica c’è la Roma e il 17 a San Siro arriva la Juventus, nel mezzo c’è anche la Coppa Italia contro la Fiorentina e il gigante belga vorrà dare il suo contributo a Conte e compagni.