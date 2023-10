Infortunio Loftus-Cheek: evento distrattivo di grado lieve in regione puro-adduttoria

Dopo l’infortunio patito nel corso della sfida contro la Lazio, che lo ha costretto al cambio durante il primo tempo, Ruben Loftus-Cheek ha svolto gli esami di rito per comprendere l’entità dell’infortunio. Come appreso da Milannews, si tratta di un evento distrattivo di grado lieve in regione puro-adduttoria.

Foto: Instagram Loftus-Cheek