Infortunio Kvaratskhelia, il comunicato del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha dovuto lasciare anzitempo il campo nell’amichevole contro il Girona a causa di un problema fisico. Il Napoli ha aggiornato la situazione legata al georgiano: si tratta di un trauma contusivo, non c’è distorsione. I tifosi partenopei, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Di seguito la nota del club: “Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita”.

Foto: Instagram Napoli