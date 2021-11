Infortunio Immobile: Mancini convoca Scamacca

Problema al polpaccio per Ciro Immobile in Nazionale. L’attaccante della Lazio con ogni probabilità salterò la sfida con la Svizzera di venerdì, che deciderà il primo posto del girone di qualificazione per i Mondiali 2022.

Anche Mancini ha capito che ci sono poche chance per vedere l’attaccante napoletano in campo venerdì tanto che ha già convocato il sostituto. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.

Foto: Twitter Vivo Azzurro