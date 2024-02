Infortunio Griezmann, cauto ottimismo per il suo recupero in vista dell’Inter. Ecco l’esito degli esami

Dopo esser stato costretto ad abbandonare il terreno di San Siro nel tratto finale dell’andata dell’ottavo di Champions Inter-Atletico Madrid, giungono le prime informazioni relative all’infortunio riportato ieri sera da Antoine Griezmann. Ebbene stando a quanto riportato in via ufficiale dal club iberico sul proprio sito, l’attaccante ha riportato una moderata distorsione alla caviglia, cosa che gli permette di guardare con fiducia ad un recupero in vista della gara di ritorno con i nerazzurri, in programma in terra spagnola tra tre settimane.

Di seguito il report medico: “Antoine Griezmann ha riportato una moderata distorsione alla caviglia, secondo il referto fornito dai servizi medici del club. L’attaccante francese era stato costretto ad abbandonare il campo di gioco nel tratto finale della partita contro l’Inter disputata martedì. Il numero 7 biancorossa rimane in attesa di evoluzione.”

