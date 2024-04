Infortunio e operazione per Udogie: stagione finita

Brutte notizie per Destiny Udogie. L’esterno del Tottenham, attraverso il proprio profilo Instagram, ha annunciato di essersi operato a seguito di un infortunio rimediato in tempi recenti. Il classe 2002, dunque, salterà i rimanenti impegni di Premier League con il Tottenham, ma le preoccupazioni generali potrebbero estendersi anche in chiave azzurra in vista dell’Europeo di questa estate. Di seguito l’annuncio dell’esterno: “Un infortunio pone fine alla mia stagione. Non cambia quanto grato sia per ogni persona che mi ha seguito quest’anno”

Foto: Instagram Udogie