Infortunio Dragowski, l’esito dei controlli medici. Il report dello Spezia

Dopo l’infortunio rimediato ieri durante la partita contro il Verona che obbliga Dragowski a saltare il Mondiale con la sua Polonia sono stati eseguiti gli esami del caso. Dopo i controlli eseguiti in giornata ecco il comunicato ufficiale dello Spezia:

“Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Bartłomiej Drągowski, infortunatosi in occasione della sfida contro il Verona, hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario intervenire con una prima immobilizzazione dell’arto. Il calciatore è stato sottoposto questa mattina a valutazione ortopedica, ma esami più approfonditi potranno essere eseguito solo in seguito alla stabilizzazione del quadro della caviglia infortunata”.

Foto: Instagram Spezia