Infortunio Di Maria, Allegri: “Non sono preoccupato. Domani gli esiti degli esami”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo della sua Juventus per 3-0 contro il Sassuolo, il tecnico bianconcero, Massimiliano Allegri, ha parlato delle condizioni di Angel Di Maria: “Ha sempre la faccia un po’ così. Quel problema lì all’adduttore lo ha avuto anche una settimana fa. Sono cose che capitano, è importante aver vinto una partita che volevamo vincere. Non era facile. Preoccupato? No, da domani vediamo gli esiti degli esami. Purtroppo sono cose che capitano nelle partite“.

Foto: Instagram Di Maria