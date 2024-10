Infortunio di Carboni: crollano i piani economici dell’Inter

L’avventura di Valentin Carboni al Marsiglia di De Zerbi potrebbe esser già terminata. La convocazione di Scaloni e le ottime cose mostrate a Monza avevano convinto il club francese a investire nel giocatore, con un prestito oneroso e un’opzione di riscatto per i francesi fissata a 35 milioni di euro, come da noi anticipato. L’Inter ha inserito nella trattativa anche un’opzione di contro riscatto per il talento italiano. Ma ogni sogno di gloria è sfumato in un attimo, quando ieri è arrivata la notizia della rottura del legamento crociato del calciatore, che potrebbe tenerlo fuori per tutta la stagione. L’Inter dovrà quindi riscrivere tutti i piani per il calciatore, che nel caso di un riscatto da parte dei marsigliesi avrebbe generato a bilancio una maxi plusvalenza, indispensabile per i conti nerazzurri.

Foto: Instagram Carboni