Infortunio De Sciglio, il report della Juve

La prima vittoria di ieri in Champions della Juventus contro il Maccabi Haifa porta in dote un piccolo pegno da pagare. Mattia De Sciglio, infatti, si dovrà fermare per un periodo non ancora specificato e dunque da valutare. Di seguito il comunicato ufficiale della società bianconera: “Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi“.

Foto: twitter De Sciglio