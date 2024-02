Infortunio Calhanoglu, ecco l’esito degli esami. Il report dell’Inter

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria in casa Inter in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Esami strumentali questa mattina per il turco, che aveva accusato un fastidio muscolare nella rifinitura di ieri pre Lecce, volti a fare luce sull’entità dell’infortunio. Di seguito il report medico del club nerazzurro: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.” Dalle prime sensazioni sembrerebbe che l’obiettivo numero uno sia quello di recuperarlo in vista del 13 marzo, giorno dell’ottavo di finale di ritorno di Champions con l’Atletico Madrid.

