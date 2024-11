Infortunio Cabal, la Juve riceverà un indennizzo dalla FIFA

La Juventus riceverà dalla FIFA un indennizzo per l’infortunio occorso a Juan Cabal con la nazionale colombiana. La FIFA ha infatti istituito già da qualche tempo il cosiddetto Club Protection Programme, nato per tutelare appunto le squadre di club in caso di infortuni dei giocatori mentre sono via con le rispettive nazionali.

La Juventus, tenendo conto dell’ingaggio di Cabal, 2,5 milioni di euro a stagione, e dei tempi di recupero del ragazzo, che salterà praticamente tutto il resto della stagione, incasserà 1,7 milioni di euro.

Foto: sito Juve