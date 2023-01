Infortunio alla spalla per Umtiti: il difensore lascia il campo in lacrime

Non solo la sconfitta per il Lecce, ma anche apprensione per le condizioni del difensore francese Samuel Umtiti. L’ex Barcellona è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco per via di un infortunio alla spalla nel corso dell’anticipo di Serie A tra Verona e Lecce. Sfida persa 2-0 dai salentini al Bentegodi. Sostituito al 73′, Umtiti ha lasciato il campo in lacrime per via del dolore, non è ancora nota l’entità dell’infortunio.

Foto: Twitter Lecce