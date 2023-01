Infortunio alla caviglia per Eriksen. Il centrocampista starà fuori 3 mesi. La nota del Manchester United

Brutte notizie per il Manchester United che perderà Christian Eriksen. L’ex centrocampista dell’Inter starà fuori almeno fino a fine aprile per un problema a una caviglia rimediato nel quarto turno di FA Cup contro il Reading.

Questa la nota del club: “Il centrocampista del Manchester United, Christian Eriksen, dovrebbe essere fuori dai giochi per un lungo periodo a causa di un infortunio alla caviglia riportato sabato nella vittoria della Emirates FA Cup contro il Reading. Il nostro centrocampista danese è stato sostituito dopo essere un contrasto dell’attaccante del Reading, Andy Carroll, che è stato poi espulso per due ammonizioni. Prima di ulteriori esami, le valutazioni iniziali indicano che probabilmente Eriksen starà fuori fino alla fine di aprile o all’inizio di maggio. L’assenza del 30enne sarà una grande delusione per l’allenatore Erik ten Hag e per i tifosi, data la costanza delle sue prestazioni per tutta la stagione fino ad ora, collezionando 31 presenze da quando è arrivato all’Old Trafford”.

Foto: twitter Danimarca