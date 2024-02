Infortunio al ginocchio per Alphonso Davies: il report del Bayern

Dopo la sfida vinta per 3-1 contro il Borussia Mönchengladbach di ieri, arrivano brutte notizie sul fronte infortunati. All’86esimo della partita infatti, il terzino sinistro Alphonso Davies è stato sostituito per un infortunio al ginocchio sinistro. Questo il comunicato del club bavarese:

“Alphonso Davies ha riportato uno stiramento ai legamenti del ginocchio sinistro durante la vittoria per 3-1 del Bayern in Bundesliga in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è l’esito dell’esame condotto dal reparto medico del club dopo la partita. Il terzino sinistro dovrà quindi affrontare un periodo di riposo”.

La Lazio sorride perché il prossimo 14 febbraio dovrebbe sfidare proprio il Bayern, e un’assenza così importante può essere un aiuto per la squadra di Sarri nel fronteggiare il super club tedesco.

Foto: Instagram Davies