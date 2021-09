Infortuni Dybala e Morata, il report della Juve

La Juventus, attraverso un comunicato, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Dybala e Morata, usciti ieri contro la Samp per infortunio.

“Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

– Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

– Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali”.

Foto: Twitter Juventus