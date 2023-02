Influenza per Abraham: a rischio la sua presenza contro il Verona

José Mourinho rischia di dover fare a meno di Tammy Abraham in vista del match in programma questa sera all’Olimpico tra Roma e Verona. L’attaccante inglese infatti nella notte è stato colpito da un attacco influenzale e al momento la sua presenza in campo è da considerare a rischio. Un problema in più per Mourinho che non avrà a disposizione Dybala. Resta in forte dubbio anche Pellegrini.

Foto: Instagram Abraham