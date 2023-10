Infatino sul Viola Park: “Adesso Firenze ha un nuovo monumento”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, non è presente all’evento di inaugurazione ed apertura al pubblico del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, ma ha voluto comunque dimostrare la sua vicinanza sul tema alla società viola raggiungendo il palco dell’evento con un video-messaggio: “Caro presidente Rocco, caro Joe, dirigenti, atleti ed atlete, amici della Fiorentina. Sono proprio felici di potervi inviare questo messaggio in una giornata così speciale per il club e mi rincresce non essere lì di persona. So però che ci sono amici ed esponenti di club, leghe e federazioni. La Fiorentina incarna benissimo il fascino del nostro sport e del calcio italiano, un club magnifico, dalla storia ricca, vincente e coloratissima. Una tifoseria appassionata e una delle città più belle del mondo. Una delle sfide più importanti oggi per i club è modernizzare senza voltare le spalle alla tradizione e il nuovo quartier generale proietterà la Fiorentina senz’altro verso il futuro. Il Viola Park è una struttura stupenda, avveniristica anche per il calcio giovanile e femminile, notizia che ho accolto molto favorevolmente. L’ho visto di persona l’anno scorso quando era in fase di realizzazione e ne sono rimasto molto colpito. Non è il primo centro sportivo che vedo, ma quanto costruito dal mio carissimo amico Rocco è unico e non vedo di tornarci per vederlo completato e funzionante a pieno regime. Firenze vanta già monumenti di fama mondiale, ora ne può annoverare un altro”.

Foto: fifa.com