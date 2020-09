Infantino: “Zaniolo tornerà più forte di prima. Bisogna riaprire gli stadi ma senza pressione”

Gianni Infantino, numero uno della FIFA, dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale e con il premier Conte, nella sede della FIGC ha fatto un punto a tutto tondo sul futuro del calcio mondiale: “E’ stato un grande piacere incontrare il Premier Conte. E’ il mio primo viaggio ufficiale post Covid. Mi sembrava giusto dopo tutto che ha sofferto l’Italia iniziare i miei nuovi viaggi da qui. Stadi? E’ chiaro che senza tifosi non è calcio, ma c’è la salute al primo posto. Dobbiamo capire cosa succederà in questo periodo dove si riprenderà a vivere a contatto con la gente. E’ chiaro che deve essere il nostro obiettivo riportare i tifosi allo stadio, ma senza fissare termini e mettere pressioni. La nostra priorità è il calcio femminile, poi tutto quello di base. Con queste somme che noi diamo alle Federazioni in tutto il mondo cerchiamo di dare una mano al calcio giovanile, dilettantismo e femminile. Ci sono stati degli infortuni e approfitto per mandare un grande abbraccio a Zaniolo per l’infortunio che ha subito, ma tornerà più forte di prima. Non ci sono risposte chiare, ma penso che dobbiamo imparare e pensare a come si può ridurre il numero di partite più in generale ma facendole più rilevanti dando maggiori giorni di recupero. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio ma ricordiamo che solo in Europa si è giocato. Per i Mondiali in Qatar procede tutto benissimo, anche nella costruzione degli impianti. Il fatto che il Mondiale si svolta a dicembre 2022 ci dà ancora più respiro.”

