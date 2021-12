Infantino sulle plusvalenze: “Servono nuove regole, il calciomercato è un sistema da far west”

Attraverso un’intervista a Report, Gianni Infantino ha detto la propria sul calciomercato: “Nelle compravendite dei calciatori 7 miliardi di euro in un anno vengono trasferiti in un sistema da far west. Dobbiamo dunque introdurre nuove regole”.

FOTO: Twitter FIFA