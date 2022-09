Infantino sulla scomparsa di Elisabetta II: “Perdita enorme. Ha sostenuto il calcio per tutta la vita”

Anche la FIFA si unisce al cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Così il presidente, Gianni Infantino, in una nota per onorare l’ex sovrana del Regno Unito: “La morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II è un’enorme perdita per il calcio, per la nostra società e per il mondo. Per il nostro sport, la Regina è stata presente nel momento calcistico più orgoglioso dell’Inghilterra, quando ha consegnato il trofeo Jules Rimet a Bobby Moore dopo aver vinto la Coppa del Mondo 1966 in casa, e il suo sostegno al calcio è durato tutta la vita. Per la società, la Regina era un Capo di Stato per un certo numero di associazioni membri della FIFA ed era una sostenitrice attiva del calcio in tutto il Regno Unito e in tutto il Commonwealth. La nostra comunità calcistica perde un leader globale che ha coinvolto e incoraggiato tutti quelli che ha incontrato e, a nome del calcio di tutto il mondo, il nostro pensiero va alla famiglia reale in questo momento così difficile”.

Foto: Instagram The Royal Family