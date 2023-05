Infantino ricorda la strage dell’Heysel: “Mai più tragedie del genere”

“Oggi vorrei ricordare la strage dell’Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985….con la speranza che tragedie come quella non accadano più in futuro”. E’ il messaggio su Instagram del presidente della Fifa, Gianni Infantino in memoria delle vittime della strage allo stadio Heysel a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool quando 39 persone persero la vita in seguito a scontri e alla conseguente caduta di un muro dello stadio. Lo riprota l’Ansa.

Foto: twitter FIFA