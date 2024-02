Infantino ricorda Brehme: “Ho il cuore spezzato. Solo un mese fa ricordavamo insieme Beckenbauer”

Lungo post di addio del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha ricordato Andreas Brehme, stella del calcio tedesco scomparsa in giornata.

Queste le sue parole: “Ho il cuore spezzato per la notizia della morte di Andreas Brehme all’età di soli 63 anni. Solo il mese scorso eravamo insieme, a Monaco, per onorare la vita del grande Franz Beckenbauer. È tragico che ora siamo in lutto per la scomparsa di Andy. Andy sarà per sempre nel cuore di tutti i tifosi tedeschi, come vincitore della Coppa del Mondo FIFA e, cosa più importante, come persona molto speciale, apprezzata così tanto dai tifosi di calcio in lungo e in largo. Ricordo di aver visto le sue prestazioni eccezionali con la Germania e con l’Inter, che ha servito così bene insieme agli altri suoi club. Una figura iconica del calcio mondiale e uno dei miei idoli, la sua eredità è una testimonianza della sua abilità, determinazione e sportività”.

Prosegue e conclude Infantino: “Il suo contributo al calcio, sia come giocatore che come allenatore, ha lasciato un segno indelebile in questo sport. La sua carriera continuerà a ispirare le future generazioni di calciatori. Il suo ricordo vivrà nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, ricordandoci i momenti che rendono indimenticabile il nostro bellissimo gioco. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici, agli ex compagni di squadra e a tutti coloro che lo conoscevano. Riposa in pace”.

Foto: Wikipedia