Infantino: “Quando ho saputo della Fiorentina non ci ho pensato un attimo”

Il neo acquisto della Fiorentina, Gino Infantino, è stato presentato dal club viola con un’intervista al sito ufficiale. Queste le sue parole: “È un sogno per me essere qui in una squadra storica come la Fiorentina. Ho voluto fortemente questa possibilità. Ringrazio il club e voglio dare tutto per questa maglia. Le mie origini sono italiane, da parte di mio padre. Sto imparando la lingua e migliorerò sempre. In Argentina tutti sognano di poter giocare in Europa. Quando ho avuto l’opportunità della Fiorentina non ho avuto il minimo dubbio. Sognavo la Serie A e spero di restare a lungo a Firenze”.

Poi ha proseguito parlando della scelta: “Quando mi hanno comunicato la possibilità di venire alla Fiorentina non ho avuto dubbi, ho chiesto di chiudere tutto in poco tempo, voglio vincere e diventare un campione qui, per entrare nella storia di questo club. Mi considero una persona che si dedica con il massimo impegno con serietà. È importante concentrarsi sul lavoro e suil club, con impegno e dedizione si realizzano gli obiettivi, voglio dare tutto. Sono un giocatore con caratteristiche offensive, posso adattarmi a tutte le posizioni del centrocampo, ho tutto per poter crescere e questo club mi darà tutto il necessario per farlo”.

Infine, sul numero di maglia: “Non l’ho scelto ma vorrei il 19. È libero, quindi mi piacerebbe indossarlo”.

Foto: Sito Fiorentina