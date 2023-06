Gianni Infantino sui propri canali social ha commentato la finale del Mondiale Under 20, lasciando un messaggio agli azzurri usciti sconfitti nell’atto finale della competizione. Ecco le sue parole: “Mi spiace per l’Italia e per la sconfitta nella finale, ma dovete esser fieri della vostra performance al Mondiale di calcio Under 20 disputato in Argentina”.

Foto: fifa.com