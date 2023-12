Infantino: “La sentenza non cambia nulla. Continueremo ad organizzare i tornei più spettacolari del mondo”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha commentato la sentenza della Corte di giustizia Ue e le possibili ripercussioni: “Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia nulla. Storicamente abbiamo organizzato le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro. Continueremo a organizzare i tornei più spettacolari, competitivi e significativi del mondo e utilizzeremo i nostri ricavi per sviluppare il calcio in ogni angolo del pianeta attraverso programmi di solidarietà che garantiscano ai meno privilegiati di beneficiare di queste competizioni di alto livello”.

Foto: Twitter Fifa