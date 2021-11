Infantino: “La passione per il calcio che c’è in Italia non esiste in molti altri paesi. E’ uno spettacolo”

Gianni Infantino a DAZN a margine della cerimonia per la statua di Maradona: “Il calcio italiano è uno spettacolo, la passione che c’è in Italia non esiste in molti altri paesi. Ci sono sempre cose da fare ma non dimentichiamo che l’Italia è campione d’Europa, i club italiani sono in cima alle classifiche internazionali. Sono convinto che con qualche piccolo accorgimento può tornare al top. Mondiale? Io ci sarò, l’Italia deve fare un paio di spareggi e dura ma lo sarà anche per gli altri. E’ importante partecipare al Mondiale, chi lo merita sarà in Qatar”.

FOTO: Twitter FIFA