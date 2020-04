Infantino: “La FIFA ha il compito di aiutare le Federazioni con grossi disagi finanziari”

Subito dopo il rilascio del comunicato sugli aiuti forniti alle Federazioni, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha commentato il provvedimento: “La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica, così, come governo mondiale della stessa, è dovere della FIFA esserci e supportare le federazioni con bisogno impellenti. Questo comincia dall’immediata distribuzione di aiuti finanziari alle nostre associazioni, molte di queste in grave difficoltà finanziaria. È il primo step di risposte all’emergenza che attraversa tutta la comunità calcistica.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FIFA